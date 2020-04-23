Куда пропал Ким Чен Ын: все версии и данные из Южной Кореи (видео)

Северная Корея утверждает, что у лидера было воспаление кровеносных сосудов в сердце

В Северной Корее пропал Ким Чен Ын. Журналисты заметили, что он давно не появляется на публике. А 15 апреля даже проигнорировал церемонию, посвященную Дню рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Внук впервые пропустил эту историческую для страны дату. Куда делся 36-летний лидер?

Первым тревогу забил телеканал CNN: "Здоровье северокорейского лидера в опасности. В последние дни он перенес хирургическое вмешательство".

Ссылаясь на источники в разведке Штатов, журналистам рассказали: речь идет об операции на сердце, а после ему стало хуже. Больше подробностей появилось в южнокорейское издании "Daily NK". Там утверждают, что северокорейского вождя прооперировали в госпитале на западе страны, где лечатся члены семьи Ким. Теперь находится на вилле по соседству.

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"Большинство врачей вернулась в Пхеньян, когда убедились в том, что состояние Ким Чен Ына стабильное. Только несколько остались, чтобы присматривать за ним. Виллу, где Ким восстанавливается, охраняют 30 его охранников", – из статьи издание Daily NK.

Северокорейская пресса уверяет: тридцатишестилетний Ким Чен Ын имел воспаление кровеносных сосудов в сердце. Ухудшали состояние вождя и лишний вес, курение и переутомление. А недавно еще и увлекся верховой ездой. И несколько раз эффектно поднялся на священную гору Пэктусан. А с диагнозом Кима такие горные прогулки не рекомендуют.

Впрочем, операция на сердце – лишь одна из версий касательно того, что же случилось с вождем.

"Некоторые сказали мне, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Другой человек утверждает, что ему прооперировали щиколотку. И третья версия от источника, Ким "подхватил" коронавирус. Впрочем, человеку, который рассказал об операции на сердце, я доверяю больше – он знает все о Северной Корее", – депутат парламента Южной Кореи Уон Санг Хун.

Но правительство Южной Кореи официально ни одной версии не подтверждает.

"Данных о том, что с самочувствием Ким Чен Ына, так к нам не поступало", – заявил представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Ким Ин Чул.

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Сама Северная Корея здоровье своего лидера не обсуждает вообще. В 2014 году Ким Чен Ын избегал публики в течение месяца. По данным южнокорейской разведки, тогда ему оперировали ногу. И впервые после отсутствия, он вышел к людям, опираясь на палку.

Напомним, новости "Сегодня" писали о том, как в октябре Ким Чен Ын совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова – гору Пэктусан. Фотографии из поездки рассмешили соцсети.

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