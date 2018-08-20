Курды готовят военную операцию в Сирии

Приготовления к операции в Хаджине начались сразу после вооруженной вылазки банд ИГ, атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников

Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, готовятся к наступлению на город Хаджин на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщила в понедельник газета "Аш-Шарк аль-Аусат". По ее информации, в этом городе находится форпост террористической группировки "Исламское государство".

Хаджин расположен в провинции Дейр-эз-Зор, где банды ИГ удерживают в своих руках еще два района – Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.

По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", приготовления к операции в Хаджине начались сразу после вооруженной вылазки банд ИГ, атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников возле нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от Дейр-эз-Зора. Это нападение было отбито бойцами СДС, которые заставили противника отступить; террористы потеряли семь человек убитыми.

Курдское агентство Фират в свою очередь сообщило, что население Хаджина на прошлой неделе обратилось к отрядам СДС с просьбой освободить город от банд ИГ. В тексте послания, которое приводит агентство, отмечается, что Хаджин "наполнен иностранными наемниками, они творят преступления и притесняют местных жителей".

В рамках подготовки к операции формирования СДС выбили террористов из района Богоз-Тахтани рядом с сирийско-иракской границей и заняли поселок Бу-Бадран, чтобы отрезать противнику путь к отступлению.

Напомним, президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщалось, ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.