Курды готовят военную операцию в Сирии

Сегодня, 16:44

Приготовления к операции в Хаджине начались сразу после вооруженной вылазки банд ИГ, атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP
В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), костяк которых составляют курдские бойцы, готовятся к наступлению на город Хаджин на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщила в понедельник газета "Аш-Шарк аль-Аусат". По ее информации, в этом городе находится форпост террористической группировки "Исламское государство".

Хаджин расположен в провинции Дейр-эз-Зор, где банды ИГ удерживают в своих руках еще два района – Эш-Шаафа и Суса. Всего после разгрома основных сил ИГ осенью 2017 года в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасеке, под их контролем остается менее 3% сирийской территории.

По сведениям "Аш-Шарк аль-Аусат", приготовления к операции в Хаджине начались сразу после вооруженной вылазки банд ИГ, атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников возле нефтяного месторождения Эль-Омар к востоку от Дейр-эз-Зора. Это нападение было отбито бойцами СДС, которые заставили противника отступить; террористы потеряли семь человек убитыми.

Курдское агентство Фират в свою очередь сообщило, что население Хаджина на прошлой неделе обратилось к отрядам СДС с просьбой освободить город от банд ИГ. В тексте послания, которое приводит агентство, отмечается, что Хаджин "наполнен иностранными наемниками, они творят преступления и притесняют местных жителей".

В рамках подготовки к операции формирования СДС выбили террористов из района Богоз-Тахтани рядом с сирийско-иракской границей и заняли поселок Бу-Бадран, чтобы отрезать противнику путь к отступлению.

Напомним, президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщалось, ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.
Сирия, курды, ИГИЛ
Источник:

ИТАР-ТАСС

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