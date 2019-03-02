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Курды окружили последний оплот ИГИЛ в Сирии: идет зачистка

Сегодня, 10:23

Штурм оплота ИГ в Эль-Багузе, расположенного у границы с Ираком, начался в пятницу

Фото: AFP
Курды окружили последний оплот ИГИЛ в Сирии: идет зачистка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e87/4d0/5c6e874d01909.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e87/4d0/5c6e874d01909.jpg Другие страны Штурм оплота ИГ в Эль-Багузе, расположенного у границы с Ираком, начался в пятницу

Курдские формирования проводят операцию по зачистке населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии, где находится последний оплот террористов из группировки "Исламское государство". Об этом сообщил в субботу агентству Фират командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Аднан Африни.

"Боевики оказывают ожесточенное сопротивление, но они окружены и будут уничтожены, - заявил он. - Если в ходе наступления мы обнаружим мирных жителей, то организуем их безопасный выход".

Штурм оплота ИГ в Эль-Багузе, расположенного у границы с Ираком, начался в пятницу. Курдским бойцам удалось за сутки продвинуться на один километр вглубь захваченной террористами территории. Командование СДС рассчитывает завершить операцию в ближайшие дни и объявить об окончательном разгроме остатков банд ИГ в провинции Дейр-эз-Зор.

Курдским отрядам противостоит несколько сотен иностранных наемников, которые ранее отвергли предъявленный им ультиматум и отказались капитулировать.

В течение февраля из этого пограничного района по гуманитарному коридору были эвакуированы свыше 20 тыс. мирных жителей. Среди них были члены семей террористов, сдавшиеся в плен боевики и заложники из числа мирных граждан.

Напомним, что по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

Мы также сообщали о докладе Пентагона, в котором говорится, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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Тег Сирия, курды, ИГИЛ

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Источник:

ТАСС

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