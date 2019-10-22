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Курды заявили, что их бойцы покинули зону безопасности в Сирии

22 октября, 20:15

Командир курдских формирований сообщил об изменении ситуации американским сотрудникам

Фото: REUTERS/Murad Sezer, Stoyan Nenov, Khalil Ashawi, Omar Sanadiki

Фото: REUTERS/Murad Sezer, Stoyan Nenov, Khalil Ashawi, Omar Sanadiki

Курдские формирования проинформировали Вашингтон о том, что все их бойцы покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил во вторник телеканал со ссылкой на представителя американской администрации.

Согласно его информации, командир курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии", Мазлум Кобани направил соответствующее письмо вице-президенту США Майклу Пенсу.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон, не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.

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А турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил: если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но еще с большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

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Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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Сирия Турция курды

Источник: ТАСС

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