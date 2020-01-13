Лаврову пригрозили "горячим" приемом в Грузии: подробности

В мае в Тбилиси состоится встреча министров Совета Европы, куда приглашен Лавров

/ Фото: МИД России

Возможный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию вызвал волну возмущения в стране, грузинская оппозиция, которая ранее уже устраивала протесты против визитов российских политиков, готовит главе российской дипломатии "горячий" прием. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В мае в Тбилиси состоится встреча министров Совета Европы (СЕ), в которой должен принять участие глава МИД РФ. Визит пока не подтвержден, но грузинские оппозиционеры пообещали, что встретят Лаврова массовыми протестами и призовут власти задействовать против него "закон об оккупации".

В частности, член парламента от "Единого национального движения" (ЕНД) Роман Гоциридзе пригрозил российскому министру "горячим" приемом. Кроме того, он назвал безответственными действия правящей партии "Грузинская мечта", которая согласовала прошлогодний приезд российских политиков.

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Один из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе напомнила, что "глава МИДа страны-оккупанта Сергей Лавров неоднократно нарушал грузинский закон "об оккупации" – Сергей Лавров посещал Абхазию без разрешения Тбилиси. Согласно Уголовному кодексу Грузии, лицам, нарушившим упомянутый закон в части "незаконного перехода границы на абхазском и осетинском участках", грозит крупный штраф либо тюремное заключение до двух лет.

При этом вице-спикер от "Грузинской мечты" Георгий Вольский заявил, что государство выполнит все свои дипломатические обязательства перед Советом Европы. Впрочем, в "Грузинском мечте" отметили, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме "оккупированных территорий".

Напомним, в конце июня в Тбилиси вспыхнули масштабные акции протестов, которые собрали более 10 тыс человек. Их организаторами стали практически все оппозиционные партии. Поводом – заседание Межпарламентской ассамблеи православия прямо в грузинском парламенте, которое с кресла спикера на русском языке вел депутат Госдумы РФ, член Коммунистической партии и глава этой ассамблеи Сергей Гаврилов. Накануне визита в Тбилиси он оправдывал политику Кремля по отношению к оккупированным Абхазии и Южной Осетии и признание Россией их "независимости".

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