Лечились от коронавируса: в Иране от алкоголя умерли более 200 человек

В Иране человеческие жизни уносит не только новый коронавирус, но и "алкогольная" профилактика от него. За несколько недель в стране после употребления фальсифицированного алкоголя умерли более 200 человек, сообщает Al Arabiya.

Эти люди надеялись, что алкоголь предотвращает заражение коронавирусной инфекцией. Жертвами такого "лечения" в стране становятся даже дети. В частности, по данным издания, в один ребенок потерял зрение и упал в кому после того, как родные пытались его "обезопасить" от коронавируса.

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Ранее в США назвали страны, которые обвиняют в распространении фейков о коронавирусе. В этом списке не обошлось без Ирана.

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Также мы сообщали, что в Иране, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса COVID-19 по стране, из тюрем освободили 70 тысяч заключенных. Вернут ли их в места лишения свободы после пандемии – пока неизвестно.

Напомним, недавно иранские власти запросили у Международного валютного фонда (МВФ) помощь в размере 5 млрд долларов для противодействия распространению коронавируса в стране.

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