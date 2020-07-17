"Лекарство Трампа" не помогает от COVID-19, а делает еще хуже: выводы ученых

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который стал известным и популярным после того, как его начал принимать президент США Дональд Трамп, не помогает пациентам, а иногда ухудшает здоровье пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие предварительные результаты исследования, сообщает электронная библиотека medRxiv.

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"Предварительные результаты наших рандомизированных клинических испытаний свидетельствуют о том, что гидроксихлорохин не является эффективным средством лечения пациентов, госпитализированных с COVID19. Более того, они проводили больше времени в больнице, чаще умирали или нуждались в ИВЛ по сравнению с пациентами, которых лечат традиционными методами", – пишут исследователи.

Британские медики из Королевской Ассоциации, возглавляемой профессором Оксфордского университета Мартином Лэндреем, провели свои первые клинические испытания с участием 1500 добровольцев с COVID-19, которые согласились принять участие в экспериментах.

В то же время медики контролировали состояние здоровья около 300 000 британских пациентов, которые стали жертвами коронавирусной инфекции и получили традиционную терапию.

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Эксперимент проводился в условиях, когда ни врачи, ни пациенты точно не знали, что получают добровольцы. Прием гидроксихлорохина не принес пользы пациентам. В течение месяца 26,8 процента из тех, кто получал гидроксихлорохин, не смогли справиться с инфекцией. Процент пациентов, принимавших плацебо, имел больше шансов – 25 процентов не могли справиться с инфекцией в течение 30 дней.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины исключило из протокола лечения тяжело больных COVID-19 препарат гидроксихлорохин.

А до этого Всемирная организации здравоохранения назвала бесполезным в лечении COVID-19 препарат идроксихлорохин.

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