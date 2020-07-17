Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Лекарство Трампа" не помогает от COVID-19, а делает еще хуже: выводы ученых

17 июля, 06:30

Юрий Божко Юрий Божко

Популярное благодаря президенту США лекарство гидроксихлорохин окончательно признали бесполезным

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который стал известным и популярным после того, как его начал принимать президент США Дональд Трамп, не помогает пациентам, а иногда ухудшает здоровье пациентов с коронавирусом. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие предварительные результаты исследования, сообщает электронная библиотека medRxiv.

Реклама

"Предварительные результаты наших рандомизированных клинических испытаний свидетельствуют о том, что гидроксихлорохин не является эффективным средством лечения пациентов, госпитализированных с COVID19. Более того, они проводили больше времени в больнице, чаще умирали или нуждались в ИВЛ по сравнению с пациентами, которых лечат традиционными методами", – пишут исследователи.

Британские медики из Королевской Ассоциации, возглавляемой профессором Оксфордского университета Мартином Лэндреем, провели свои первые клинические испытания с участием 1500 добровольцев с COVID-19, которые согласились принять участие в экспериментах.

В то же время медики контролировали состояние здоровья около 300 000 британских пациентов, которые стали жертвами коронавирусной инфекции и получили традиционную терапию.

В тренде
В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными: что произошло

Эксперимент проводился в условиях, когда ни врачи, ни пациенты точно не знали, что получают добровольцы. Прием гидроксихлорохина не принес пользы пациентам. В течение месяца 26,8 процента из тех, кто получал гидроксихлорохин, не смогли справиться с инфекцией. Процент пациентов, принимавших плацебо, имел больше шансов – 25 процентов не могли справиться с инфекцией в течение 30 дней.

Реклама

Напомним, Министерство здравоохранения Украины исключило из протокола лечения тяжело больных COVID-19 препарат гидроксихлорохин.

А до этого Всемирная организации здравоохранения назвала бесполезным в лечении COVID-19 препарат идроксихлорохин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

здоровье медики британские ученые коронавирус гидроксихлорохин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человек
Пытались спасти ребенка: в Египте трагически погибли не менее 10 человекДругие страны
Венесуэла сбила частный американский самолет
Венесуэла сбила частный американский самолетДругие страны
"Брал косу, шел косить": Лукашенко рассказал, как вылечиться от COVID-19Другие страны
Украина получила безвиз с еще одной страной мира
Украина получила безвиз с еще одной страной мираПолитика
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19
По воздуху: ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19Другие страны
"Карабах наш": в Баку тысячи людей требовали начать войну с Арменией (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять