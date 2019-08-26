Лесной пожар на Канарах: спасатели локализовали огонь

/ Фото: AFP

Спасатели взяли под контроль масштабный лесной пожар на испанском острове Гран-Канария, который начался 17 августа. Об этом сообщили службы экстренной помощи на странице в Twitter.

"Правительство Канарских островов заявляет, что пожар локализован", — говорится в публикации. Отмечается, что бороться со стихией будут до тех пор, пока огонь полностью не потушат.

Напомним, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тысячи га леса. Были эвакуированы сотни людей.

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Сначала эвакуировали около 2 тысяч человек, потом пришлось спасать 10 тысяч человек на острове Гран-Канария из-за лесных пожаров .

Представитель правительства Канарских островов Хулио Перес сообщил, что пожар быстро распространился и только за семь часов сжег около 500 гектаров земли.

Глава правительства Педро Санчес написал на странице в Twitter, что "с беспокойством" следит за распространением огня.

Также было известно, что пожар распространился и на территории заповедника Тамадаба. Тушение огня осложнено жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. В борьбе со стихией задействованы около тысячи человек, а также 16 единиц воздушной техники, в том числе четыре гидросамолета. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

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