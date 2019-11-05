Лесные пожары добрались до уникальной тектонической впадины в Бразилии: видео

Уникальный уголок планеты – в огне. В Бразилии масштабные лесные пожары добрались Пантанал. Это тектоническая впадина с эко-системой, которой нет больше нигде на земле. Преодолеть пламя в крупнейшей в мире болотистой местности пытаются 120 пожарных. С воздуха им помогают три пожарных самолета и столько же вертолетов. Впрочем, стихия уже уничтожила 50 000 гектаров деревьев и кустарников. Пожары начались еще десять дней назад, распространению огня способствует жара и ветер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, какв Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

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Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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