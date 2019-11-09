Лесные пожары охватили Австралию: 30 человек получили ранения

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Более 30 человек пострадали в ходе масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье Австралии, еще три человека числятся пропавшими без вести. Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс, по меньшей мере 100 домов были полностью разрушены огнем.

"По меньшей мере 100 домов были разрушены в результате пожаров. Три человека пропали без вести. Более 30 человек получили ранения", — говорится в сообщении ведомства.

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По данным пожарной службы на территории региона зарегистрированы 77 лесных пожаров, и 42 из них остаются нелокализованными. Предупреждение о чрезвычайной ситуации были выпущены для 17 районов штата. В тушении огня задействованы более тысячи пожарных и порядка 300 человек из числа вспомогательного персонала.

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Тяжелой остается пожарная ситуация и на северо-востоке континента, где пожарная служба штата Квинсленд борется с 50 лесными пожарами, бушующими к северу от Брисбена. По словам старшего сержанта полиции региона Стива Холла, более 2,5 тыс. человек в районе Куройба были вынуждены оставить свои дома и направлены во временные эвакуационные центры.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения. Тогда к приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами.

Это при том, что ранее лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее сообщалось о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии после пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

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