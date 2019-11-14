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Лесные пожары в Австралии: погибло четверо людей

14 ноября, 04:17

Зафиксирован 61 лесной пожар и 25 очагов возгорания пока не локализованы

Видео: Reuters

Полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила факт гибели еще одного человека, в ходе масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восточное побережье Австралии. Соответствующее заявление правоохранителей было опубликовано на официальном сайте ведомства.

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Таким образом, число погибших в результате лесных пожаров в Австралии увеличилось до четырех человек

"Тело мужчины было найдено в выжженном кустарнике к северо-западу от города Кемпси. Личность погибшего пока не установлена, однако предполагается, что это 58-летний местный житель. Для установления причины смерти и подтверждения личности будет проведена экспертиза", — указано в сообщении полиции.

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По данным региональной пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, на территории региона зафиксирован 61 лесной пожар и 25 очагов возгорания пока не локализованы. Для борьбы с огнем мобилизованы более 800 пожарных и сотни единиц специальной техники. Предупреждение о подготовке к эвакуации выпущены для 8 населенных пунктов на севере штата.

Отметим, весь мир борется с угрозой лесных пожаров. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите лесов Амазонии от пожаров. Пакт подписали президенты Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии, а также представители Бразилии, Гайаны и Суринама. Власти Венесуэлы, на территории которой также расположены амазонские леса, на встречу приглашены не были.

Также мы писали о том, что в Индонезии из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет. Жители Джамби пожаловались, что из-за мглы у них болят глаза и першит в горле.

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Австралия огонь погибшие пожарные лесные пожары

Источник: ТАСС

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