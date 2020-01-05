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Лесные пожары в Австралии: впечатляющие фото со спутника

5 января, 16:21

Горящий континент видно невооруженным глазом из космоса

Масштабные лесные пожары в Австралии, с которыми власти не могут справиться уже два месяца, видны из космоса. Спутниковые снимки охваченных огнем территорий штата Виктория опубликовала компания Maxar Technologies.

Австралийский премьер Скотт Моррисон уже приказал привлечь на помощь в тушении пожаров 3000 резервистов вооруженных сил.

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Жителям Канберры предписано избегать выхода из собственных домов – из-за дыма качество воздуха в городе считается наихудшим в мире. Из-за этого 5 января австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в и из города.

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Благотворительному фонду за 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 млн долларов США.

Напомним, что жертвами огня считаются как минимум 23 человека, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Кроме того, по предварительным подсчетам, в огне могли погибнуть около полумиллиарда животных. Пламя уничтожило тысячи коал, вероятно третью часть всей популяции – из-за жары измученные жаждой животные выходят на дороги и просят у людей воду.

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Австралия пожары лесной пожар

Источник: Сегодня

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