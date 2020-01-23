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Лесные пожары в Австралии: закрыли аэропорт столицы страны

23 января, 06:49

Эта мера позволит использовать летное поле и взлетно-посадочные полосы для самолетов, задействованный в тушении пожаров

/ Фото: Reuters

Лесные пожары вблизи Канберры вынудили австралийские власти временно закрыть столичный аэропорт на обслуживание пассажирских рейсов.

Эта мера позволит использовать летное поле и взлетно-посадочные полосы для самолетов, задействованный в тушении пожаров, сообщили местные власти.

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Высокая температура воздуха и сильный ветер привели к возникновению новых очагов возгорания в нескольких районах на востоке страны.

Столичное подразделение агентства по чрезвычайным ситуациям сообщило, что неконтролируемый огонь к югу от аэропорта представляет непосредственную угрозу жителям трех пригородных районов.

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"Пожар может представлять угрозу для жизни непосредственно по пути распространения. Люди в этих пригородах находятся в опасности и должны немедленно искать убежище, поскольку огонь приближается", – говорится в сообщении, распространенном агентством.

Напомним, в Австралии пострадавших в лесных пожарах коал лечат в импровизированном госпитале в парке дикой природы Kangaroo Island.

Кроме этого, в австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.

Видео: Reuters

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Австралия самолет столица огонь пожары лесной пожар

Источник: Интерфакс

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