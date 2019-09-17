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Лесные пожары в Индонезии серьезно вредят местным орангутангам

17 сентября, 21:11

Дым от пожаров приводит к болезням приматов

В Индонезии из-за лесных пожаров серьезно страдают орангутанги: животные вдыхают едкий дым, и из-за этого у них развиваются респираторные заболевания.

Смотрители отлавливают обезьян в лесах и вывозят на реабилитацию – в места с более чистым воздухом. По словам ветеринаров, климатические изменения и загрязнения воздуха очень вредны для местного вида обезьян.

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Напомним, ранее мы писали о смерти самца орангутанга Чантека, известного тем, что выучил язык жестов - он умер в зоопарке Атланты в возрасте 39 лет. Он одним из первых орангутангов научился языку жестов и общался с работниками зоопарка, однако из-за стеснения не мог общаться с незнакомыми людьми, предпочитая обычные для приматов крики.

Также ранее в Индонезии волонтеры из Международной организации спасения животных и чиновники лесного департамента спасли орангутанга по кличке Котап, которого хозяин два года держал в деревянном ящике.

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Индонезия лесной пожар орангутанг

Источник: Сегодня

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