Пассажирским самолетам разрешили летать над Ираном

При этом пилотам советуют не спускаться ниже определенной высоты

Полеты над Ираном снова безопасны. Свою предыдущую рекомендацию избегать этой территории отменило Европейское агентство по авиационной безопасности. Предварительно заседала так называемая интегрированная группа ЕС, которая должна оценить все риски. Ее решение однозначное – летать можно. Однако пилотам советуют не спускаться ниже отметки в 7,5 тысяч метров.

Отметим, что самолеты авиакомпаний Европы и США не летают над Ираном с 8 января.

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Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1".

В то же время Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человек, сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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