Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня

Помимо того, что Украина и Турция продолжают вести переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, предварительно с 15 июня украинцы уже смогут полететь на пляжных отдых в Турцию – официальная Анкара может открыть свои границы для иностранных туристов. Об этом сайту "Сегодня" стало известно из собственных источников в дипломатическом корпусе. Впрочем, заявляли об этом и в Министерстве туризма Турции, пообещав запустить внутренний туризм к концу мая, а к середине июня – открыть границы для иностранцев. Однако, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации как в самой Турции, так и в Украине.

Крупнейшие мировые туроператоры уже активно предлагают туристам туры в Турцию после 15 июня. Сектор туризма в Турции генерирует до $30 млрд (в прошлом году этот показатель составил $28,7 млрд), или до 12% экономики. Бизнесу, который работает в туристическом секторе, правительство уже предоставило налоговые льготы. Чтобы обезопасить иностранных туристов и убедить их в том, что ехать на отдых в Турцию безопасно, Министерство туризма Турции разработало специальную программу поддержки туристической индустрии "Сертификат о здоровом туризме" на $35 млрд.

Популярную систему "all-inclusive" турецкие отели отменять пока не собираются, хотя такие слухи упорно ходили. В комментарии Reuters министр культуры и туризма Мехмет Эрсой заявил, что официальная Анкара ведет переговоры с 70-ти странами о согласовании международных требований к авиакомпаниям, аэропортам, отелям, барам, ресторанам и другим объектам туристической инфраструктуры, которым будут выдаваться "ваучеры здоровья". Туроператоры на этапе бронирования туров в Турцию будут показывать эти ваучеры туристам, чтобы убедить их, что ехать в Турцию на отдых безопасно.

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Также в правительстве Турции заявляют, что всех иностранных туристов, которые будут прибывать в турецкие аэропорты (их перечень уже определен) и в течение последних 72 часов не тестировался на Covid-19, пройдут тестирование прямо в аэропорту. Правда, пока непонятно, будут ли это экспресс-тесты, и кто будет их оплачивать?

Немало изменений ожидает путешественников и в аэропортах. На прошлой неделе Европейское агентство авиационной безопасности обнародовало новые рекомендации к полетам в условиях пандемии коронавируса. В документе написано, что пока ученые не рекомендуют вводить "паспорта здоровья" или "паспорта иммунитета" (где будет стоять отметка об отсутствии Covid-19, или выздоровлении и наличии антител). При этом эксперты не исключают, что онлайн-регистрацию пассажиров и ручную кладь на борту могут и вовсе отменить, а время регистрации пассажиров в аэропортах может увеличиться до 4-х часов, что связано с дополнительной дезинфекцией багажа и прохождения "туннелей дезинфекции" самими пассажирами.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возобновить международное авиасообщение Украина может уже с 15 июня. Однако все будет зависеть от того, когда откроют свои границы для иностранцев другие страны.

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