Летящие камни и кровь: фото и видео беспорядков в Индии

Мусульмане вышли на массовые протесты против дискриминационного закона о гражданстве

В Индии, где в декабре уже вспыхивали массовые беспорядки из-за закона об упрощении предоставления гражданства немусульманам, возобновились протесты.

Как сообщает NDTV, новые акции и столкновения начались в Нью-Дели вечером 23 февраля. В результате этого погибли 20 человек, включая полицейского. Еще 189 человек были ранены, среди пострадавших есть дети.

Сторонники и противники законопроекта бросают камни и палки, а также вступают в рукопашную друг с другом и с полицией. Зафиксированы случаи применения огнестрельного оружия. Также протестующие жгут машины, лавки мусульман и мечети.

Полиция пока что отказывается от предложения властей ввести в город войска и утверждает, что располагает достаточными силами и сможет самостоятельно справиться с ситуацией. В то же время, 25 февраля в Нью-Дели ввели запрет на массовые собрания.

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Беспорядки припали на первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Индию, но не повлияли на результативность встреч: хозяин Белого дома и премьер-министр Индии Нарендра Моди заключили контракты в сфере обороны на сумму более 3 млрд долларов.

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В частности, Индия согласилась купить у США вертолеты AH-64E Apache и вертолеты морского базирования MH-60R Seahawk.

Видео: Reuters

Протесты возобновились из-за принятого закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам. Инициатива касается немусульман из Афганистана, Бангладеш и Пакистана – буддистов, христиан, индуистов, джайнистов, парсов и сикхов – которые покинули эти три страны до 2015 года. Это вызвало недовольство индийских мусульман, которые назвали закон неконституционным, так как он нарушается равенство для всех вне зависимости от религии.

Напомним, в прошлом году Индия приняла другой спорный законопроект, лишив пограничный штат Джамму и Кашмир особого статуса, разделив его на две союзные территории.

Кашмир нередко становится эпицентром обострения между Индией и Пакистаном – в прошлом году страны обменялись артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

В ноябре Вооруженные силы Индии разместили 100 тыс. военнослужащих вдоль линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны.

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