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Личные кружки под запретом: Starbucks перестанет наливать кофе в термосы посетителей из-за коронавируса

5 марта, 22:12

Елена Кузьмич

Ограничения распространится на Великобританию, США и Канаду

В Великобритании сеть кофеен Starbucks из-за коронавируса перестанет наливать напитки в собственные кружки посетителей. Об этом заявило Press Association.

Кафе делают для клиентов скидки в размере от 25 до 50 пенсов, если они просят налить кофе или чай в собственную кружку. Таким образом уменьшается количество используемых одноразовых стаканчиков. Из-за этого столь популярны термосы и многоразовые кружки, которые они носят с собой и на работу, и на прогулку.

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Временно изменить эту практику компания решила из-за опасений передачи нового коронавируса, жертвами которого в мире стали более 3 тысяч человек, в том числе один в Великобритании.

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По данным агентства, ранее аналогичные меры введены в кофейнях сети в США и Канаде. Пока такая мера является временной.

Напомним, что ранее в Великобритании рассказали, сколько секунд надо мыть руки, чтобы не подцепить коронавирус. Министр здравоохранения Мэттью Хэнкок рассказал подробно о процедуре. Например, за время мытья рук можно спеть два куплета песни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания коронавирус Starbucks

Источник: ТАСС

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