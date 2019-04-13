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Лидер КНДР дал Трампу время до конца года, чтобы тот изменил свой подход к переговорам

Сегодня, 02:15

Ким Чен Ын – до конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: AFP

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи.

"До конца года я буду терпеливым и буду ждать американского президента, — подчеркнул Ким Чен Ын. — Хотя будет трудно получить такую же хорошую возможность, как в прошлый раз (на саммите в Ханое 27–28 февраля —ред)". Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын при этом отметил, что для проведения саммита необходимо найти "конструктивные решения для улучшения отношений".

Данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания, собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, встреча, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

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Источник:

ТАСС

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