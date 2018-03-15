Лидер КНДР может говорить по-английски на встрече с Трампом

Но скорее всего, он поприветствует Президента Трампа на английском языке и использует переводчика для встречи

В преддверии предстоящего саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном наблюдатели задаются вопросом, будет ли Ким разговаривать на английском или корейском языках в ходе переговоров.

Об этом пишет upi.com.

Некоторые южнокорейские эксперты полагают, что 34-летний лидер свободно владеет английским языком, так как он получил образование в Швейцарии в подростковом возрасте, в Международной школе в Берне с сентября 1998 года по 2000 год. Его раннее образование неизвестно.

Ким также дружит с бывшей звездой НБА Деннисом Родманом, с которым он, как сообщается, общается на английском.

Если лидер проведет саммит с Трампом на английском языке, без помощи переводчика, встреча может пройти гладко. Между тем, некоторые говорят, что английский лидера КНДР недостаточно свободен для дипломатических переговоров и нуждается в помощи переводчика. Скорее всего, он поприветствует Президента Трампа на английском языке и использует переводчика для встречи.

Между тем, подготовка к громким переговорам ведется в Вашингтоне. Должностные лица еще не определили логистику встречи, а также более сложные вопросы, такие как требования, которые она потребует от Северной Кореи по демонтажу своей ядерной программы.

Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу со США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как сообщалось, новые, еще более строгие санкции против Северной Кореи ввели США с целью заставить КНДР прекратить разработку ее ядерной программы, и президент США Дональд Трамп ожидает, что эти меры могут принести результат.