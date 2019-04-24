Лидер КНДР отправился на поезде в РФ – СМИ
Эту информацию распространили официальные северокорейские СМИ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
По его данным, эту информацию распространили официальные северокорейские СМИ. В сообщениях не указывается точное время отправления поезда. Нет данных и о маршруте.
Правда, в последние дни Ким Чен Ын успел согласиться на третий саммит с Дональдом Трампом, а также получить приглашение на новую межкорейскую встречу от Сеула.
Ранее дипломатический источник газеты "Известий" отметил, что "возможно, это поменяет его подходы относительно визита в Россию. Он человек импульсивный". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что подготовка визита лидера КНДР в Россию ведется достаточно давно, но точные даты и место проведения встречи объявлять не стал.
Ранее корейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться на следующей неделе.
"Президент России Путин собирается посетить Дальний Восток 24-го числа для участия во внутреннем мероприятии", – сообщили в агентстве.
Как предположил один из собеседников агентства, Путин, скорее всего, совершит поездку в дальневосточный регион, граничащий с северо-восточной частью Северной Кореи, после участия в форуме по инфраструктуре Китая "Один пояс, один путь", который состоится в Пекине 26-27 апреля.
Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.
В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в марте три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.
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