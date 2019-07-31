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Лидер Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ

Сегодня, 20:10

Вадим Красносельский годами пользовался украинским паспортом для пересечения границы

Вадим Красносельский. Фото: http://president.gospmr.org

Вадим Красносельский. Фото: http://president.gospmr.org

Лидер Приднестровья оказался гражданином Украины – СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Другие страны Вадим Красносельский годами пользовался украинским паспортом для пересечения границы

Молдавские журналисты узнали, что у так называемого "президента" непризнанной республики Приднестровья Вадима Красносельского, который ранее прокомментировал возможность нападения российских миротворцев на Украину, есть украинское гражданство.

Помимо этого, как свидетельствует расследование Rise Moldova, он неоднократно пользовался своим украинским паспортом для пересечения границы.

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Как говорится в материале издания, несмотря на то, что в 2007-2015 годах, когда Красносельский находился в розыске в Молдове, а также был объявлен в международный розыск, он почти каждый месяц пересекал приднестровский участок молдавско-украинской границы.

Фото: rise.md

При этом Красносельский пользовался паспортами России (более 300 раз) и Украины (не менее 10 раз). Главными его пунктами назначения в Украине были Киев, Харьков и Одесса.

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В 2016 году, спустя год после того, как по инициативе Кишинева Красносельского сняли c международного розыска, он стал "президентом" непризнанной республики.

В МВД Украины журналистам заявили, что состоянием на март 2019 года Вадим Красносельский не пребывал в уголовном розыске в стране. Но, находился ли он в розыске раньше, в ведомстве не ответили.

Напомним, что в ответ на желание представителя Приднестровья открыть посольство в Киеве, в МИД Украины выразили поддержку Молдове в мирном регулировании и заверили в том, что не позволят этому случиться.

Мы также писали, что в прошлом году в непризнанной республике выразили ожидания, что Россия признает их "независимости" по примеру Абхазии и Южной Осетии.

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