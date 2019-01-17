Лидеры еще двух стран признали президента Венесуэлы диктатором
Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции
Президенты Аргентины и Бразилии Маурисио Макри и Жаир Болсонару по итогам проведенной в среду встречи решили усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Оба президента заявили, что считают Мадуро диктатором, сообщает Reuters.
Во время своего визита в столицу Бразилии, аргентинский лидер объяснил решение не признавать власть Мадуро тем, что несколько стран, в том числе США, уже отказались считать его легитимным лидером Венесуэлы.
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Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции и заявил, что считает сфальсифицированными результаты президентских выборов, на которых победил Мадуро.
Ранее сообщалось, что Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, признающее Николаса Мадуро узурпатором.
Ранее парламент Венесуэлы, который находится под контролем оппозиции, объявил нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро и призвал ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в иностранных банках. Парламентарии намерены обратиться с соответствующим призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.
10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. При этом США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочия, призвав к проведению нового голосования.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70 процентов голосов, однако парламент Венесуэлы объявил нелегитимным его второй президентский срок.
Также сообщалось, что ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования и обещали в знак протеста отозвать своих послов в Венесуэле.
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