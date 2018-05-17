Лихорадка Эбола в Африке "прорвалась" в крупный город

Сегодня, 12:49

Болезнь впервые была зафиксирована в городе, а не сельской местности

Фото: AFP
Фото: AFP

Болезнь, вызванная вирусом Эбола была в первый раз зафиксирована в Демократической Республике Конго (ДРК) в городской местности, что может грозить дальнейшим распространением недуга. Это вызвало беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС

"Один новый случай БВВЭ подтвержден в Вангате – одной из трех зон здравоохранения города Мбандака с населением в 1,2 млн человек в Экваториальной провинции ДРК", – говорится в сообщении ВОЗ. Подчеркивается, что до сих пор подтвержденные случаи БВВЭ были зафиксированы поблизости города Бикоро, расположенного в 150 км от Мбандаки.

"Такое развитие событий вызывает беспокойство", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Однако, по его словам, сейчас у органов здравоохранения "есть больше средств, чем прежде, для борьбы с Эболой". Представители ВОЗ сейчас устанавливают контакты заболевшего БВВЭ человека со здоровыми людьми, чтобы предотвратить распространение недуга.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, также известная как геморрагическая лихорадка Эбо́ла -  острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90 % (в среднем 50 %.Надежной и единственной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году. 

Напомним, на Мадагаскаре началась вспышка легочной чумы. Количество заражений превысило две тысячи человек. Зарегистрировано уже 2003 заражения и 165 смертей.
Конго, лихорадка, эбола, лихорадка Эбола

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