Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Ликвидация главаря ИГИЛ: кто указал на укрытие аль-Багдади

18 ноября, 20:10

В Турции раскрыли некоторые детали операции по нейтрализации самого опасного террориста

Абу Бакар аль-Багдади. Фото: скриншот

Абу Бакар аль-Багдади. Фото: скриншот

Ликвидация американскими силовиками лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади была бы невозможна без задержания его близкого соратника.

Мужчину схватили турецкие военнослужащие, после чего он позднее указал на его местоположение. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Реклама

"Мы схватили близкого человека аль-Багдади и передали его Ираку. Именно он указал, где находится аль-Багдади", — цитирует главы МИД Турции телеканал NTV.

В тренде
Когда в Гааге будут судить Гиркина и почему в Тбилиси снова протесты: главные новости мира
Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Турция исламское государство ИГИЛ Аль-Багдади

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видео
В Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью: видеоДругие страны
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызуна
Сладкая парочка: в сети появилось видео о дружбе овчарки и грызунаДругие страны
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео
Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видеоFun
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400
После встречи с Трампом Эрдоган сделал заявление о российских С-400Другие страны
Авиаудар по Дамаску: ВВС Израиля уничтожили сына командира
Авиаудар по Дамаску: ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада"Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...