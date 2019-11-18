Ликвидация главаря ИГИЛ: кто указал на укрытие аль-Багдади

В Турции раскрыли некоторые детали операции по нейтрализации самого опасного террориста

Абу Бакар аль-Багдади. Фото: скриншот

Ликвидация американскими силовиками лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади была бы невозможна без задержания его близкого соратника.

Мужчину схватили турецкие военнослужащие, после чего он позднее указал на его местоположение. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Мы схватили близкого человека аль-Багдади и передали его Ираку. Именно он указал, где находится аль-Багдади", — цитирует главы МИД Турции телеканал NTV.

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Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Ранее сообщалось, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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