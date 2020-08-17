Литовский дипломат предупредил: Россия может попытаться "присоединить" Беларусь

С т.наз. «международной помощью» еще много неясностей, говорит Линас Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который заявил, что "военная помощь" Путина станет вторжением в Беларусь, также заметил, что есть вызывающие тревогу признаки, что Россия может обсуждать возможность "обычным способом" присоединить республику.

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"Продолжается напряжение, так как еще много неясностей с т.наз. "международной помощью" от России. Думаю, что и в самой России обсуждается, как поступить. Есть разные признаки, которые вызывают опасения. Если есть намерения таким "обычным способом" просто присоединить страну, то я не знаю, какие могут быть последствия", – говорит дипломат, котрого цитирует портал Delfi.lt.

"Честно говоря, не только для самой Беларуси, но и для России это был бы очевидный сигнал, чего могут ожидать россияне, каких методов. Это, я думаю, не очень благоприятно", – заявил журналистам после беседы с президентом и лидерами фракций сейма Линкявичюс.

Министр отметил, что в случае Беларуси сценарий не будет идентичным событиям в Украине в 2014-2015 гг., так как Минск пока не впускает никаких посредников, а оппозиция – слишком расколота. Однако люди – на подъеме, и было бы неразумно как с моральной точки зрения, так и практической игнорировать их голос.

Кроме того, ранее Литва, а также три другие страны ЕС, призвали Лукашенко прекратить насилие в отношении демонстрантов и начать мирный трансфер власти.

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