Литва готова ввести санкции против Лукашенко, не дожидаясь решения ЕС – Грибаускайте

Президент Литовской Республики (2009—2019) Даля Грибаускайте, которая ранее назвала Лукашенко диктатором, считает выборы в Беларуси нелегитимными, поскольку на них не были допущены международные наблюдатели. Об этом она рассказала журналисту новостей "Сегодня".

"Это время для него (Лукашенко – ред.) увидеть картину очень четко и понять, что люди в Беларуси больше не принимают его "фальсифицированные выборы", которые не были ни свободными, ни справедливыми. На выборах не было международных наблюдателей, так что они не имеют легитимности. И, после его действий в отношении белорусских людей и кровопролития на улицах с такой грубостью, он практически подписал себе приговор. Чем быстрее он уйдет и поймет это, тем лучше. Иначе он будет свергнут другим способом", – говорит Грибаускайте.

Реклама

Бывшая глава Литвы уверена, что международное сообщество "не даст спуску" белорусскому президенту, если в стране не проведут новые выборы.

"Он будет под давлением, даже если покинет страну. Поэтому – это моя рекомендация, и мое мнение – на Западе мы не только будем вводить санкции. Санкции, конечно, это не столько важная составляющая, как символ того, как мы относимся и оцениваем действия. Я уверена, что мы будем требовать новых президентских выборов и не имеет значения, кто победит – это будет решение свободное, решение белорусских людей. Это то, к чему ему надо быть готовым, особенно учитывая протесты, которые происходят, и учитывая работников заводов, которые бастуют. Это то, чего он не ожидал. Я понимаю, что понять и осознать это после 26 лет диктаторского режима для него очень трудно. Однако я уверена, скоро он осознает, объективная оценка ситуации будет в пользу для него и для его людей", – заверила экс-президент Литвы.

Также Грибаускайте не сомневается в том, что Литва не будет ждать общих решений Евросоюзаотносительно Лукашенко и будет вводить санкции против него на национальном уровне.

"Я уверена, что Литва будет придерживаться сегодняшних выкладок и решений Европейского совета. Это будут решения о санкциях. Мы будем координировать нашу позицию с Евросоюзом, конечно. Однако, если санкций со стороны ЕС не будут быстрыми, то Литва готова ввести свои национальные санкции. Но дело не в санкциях, мы будем поддерживать свободные выборы", – отметила Грибаускайте.

Кроме того, бывшая лидер Литвы отметила, что в очень важную для страны дату проведут акцию солидарности с Беларусью – таким образом литовцы хотят поддержать соседей.

"Мы организуем 23-го августа живую цепь, потому что это годовщина Балтийского пути. 31 год жители Балтийских стран собрались в цепь от столицы одной балтийской страны в другую – растянулись в живую цепь на 700 километров, показывая так наше чувство свободы. Я также приму участие в этой акции 23 августа – мы будем стоять у границы с Беларусью, создавая такую человеческую цепь. Это инициатива наших людей. Таким образом мы хотим показать свою поддержку белорусскому народу и пригласить его к этой акции, если они позволят. Посмотрим, как это получится. Однако это будет началом движения свободы и идентификации белорусов, чтобы решить, какое будущее они хотят иметь", – поделилась Грибаускайте.

Напомним, ранее действующий президент Литвы Гитанас Неуседа заявил, что президентские выборы в Беларуси не были свободными и демократическими, в связи с чем победивший на них (как утверждает местный ЦИК) Александр Лукашенко не является легитимным президентом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама