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Ливень с градом затопил улицы Тбилиси

29 мая, 00:49

Мощные потоки воды затопили улицы, ворвались в подземные переходы, подвалы и первые этажи зданий

Фото: 1TV.GE
Фото: 1TV.GE.

Сильный ливень с крупными градинами, обрушившиеся во вторник на Тбилиси, создали серьезные проблемы жителям ряда районов грузинской столицы и его окрестностей.

По информации местных СМИ, в районах Глдани, Дигоми, Надзаладеви и в Санзоне мощные потоки воды затопили улицы, ворвались в подземные переходы, подвалы и первые этажи зданий, затруднили передвижение транспорта.

Из-за водной стихии патрульной полиции пришлось перекрыть мост Глдани – Дигоми, связывающий два крупнейших жилых микрорайона грузинской столицы. Особенно сложная ситуация возникла у станции метро "Ахметели", перед которой вода почти полностью затопила подземный переход.

Бригады спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии вместе со службами столичной мэрии уже приступили к работам по расчистке дорог и откачке воды из затопленных подземных переходов и подвалов домов.

Напомним, в начале мая на столицу Грузии также обрушились ливни и град – в нескольких районах собралось воды чуть ли не по колено. В связи с непогодой начались перебои в работе общественного транспорта. Впрочем, больше всего пострадали окрестности города, жители которых жалуются на размытые дворы и подвалы, а также уничтоженные фруктовые сады и виноградники.


Напомним, что в апреле север Грузии парализовали снегопады, из-за которых фермерам пришлось отложить посевную, ведь местами высота осадков доходит по колено.

Кроме того, сообщалось о землетрясении в грузинской столице – в октябре магнитуда толчков в Тбилиси составила 2,6.

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Тег видео, Грузия, потоп, ливень, Тбилиси, град

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Источник:

Интерфакс-Украина

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