Ливийская национальная армия начала вторую фазу наступления на Триполи
Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара
Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала в понедельник вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи, сообщило агентство ЭФЭ.
Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии в понедельник прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы. Стороны конфликта пока не сообщают ни о потерях во время этих боев, ни о том, удалось ли какой-либо из сторон добиться существенных успехов.
Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.
4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.
На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.
По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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