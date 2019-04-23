Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Ливийская национальная армия начала вторую фазу наступления на Триполи

Сегодня, 01:24

Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара

Фото: AFP

Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала в понедельник вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи, сообщило агентство ЭФЭ.

Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии в понедельник прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы. Стороны конфликта пока не сообщают ни о потерях во время этих боев, ни о том, удалось ли какой-либо из сторон добиться существенных успехов.

Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.


На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Ливия, Триполи, гражданская война, наступление

Вы сейчас просматриваете новость " Ливийская национальная армия начала вторую фазу наступления на Триполи". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевые действия в Ливии: в боях за Триполи погибли более 250 человек

Вчера, 01:52

Медицинские бригады ВОЗ проводят десятки операций в местных больницах

Боевые действия в Ливии: в боях за Триполи погибли 220 человек

20 апреля, 16:15

Среди погибших, по данным ВОЗ, были врачи, женщины и дети

В Ливии прошли массовые протесты с требованием наказать Хафтара как военного преступника

20 апреля, 11:26

Люди хотят привлечь Хафтара к ответственности за бомбардировку населенных пунктов

Совбез ООН не может согласовать текст резолюции по Ливии

19 апреля, 00:47

Против документа в его нынешнем виде выступила американская делегация

В результате боев близ Триполи погибли около 180 человек

17 апреля, 23:49

Более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года

За две недели боев под Триполи погибли уже полтысячи человек

17 апреля, 14:19

Только за минувшие сутки в Триполи 450 ливийских семей вынужденно оставили свои дома и укрылись в школах и мечетях

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

"Скажи мне в лицо, крыса". Конфликт Савича с тренером "Атлетико"

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Новый тип батарей продлит время работы смартфона в восемь раз

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Донетчанин проучил чиновницу, пытавшуюся заработать на "нём"

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить