Ливийская национальная армия взяла под контроль пригороды Триполи
Подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в понедельник, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
По его данным, вооруженные столкновения близ столичного аэропорта продолжаются. Кроме того, отмечается, что подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.
Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.
Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
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