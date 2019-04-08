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Ливийская национальная армия взяла под контроль пригороды Триполи

Сегодня, 12:59

Подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения

Фото: AFP
Ливийская национальная армия взяла под контроль пригороды Триполи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1a/3e9/5cab1a3e97725.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1a/3e9/5cab1a3e97725.jpg Другие страны Подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в понедельник, что взяла под контроль большинство пригородных районов столицы страны Триполи. Об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".

По его данным, вооруженные столкновения близ столичного аэропорта продолжаются. Кроме того, отмечается, что подразделения ЛНА стараются не входить в жилые кварталы, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Тем временем африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) вывело свои войска из Ливии в связи с ухудшением безопасности в стране.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. 

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Тег Ливия, триполи, наступление

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ТАСС

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