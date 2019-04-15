Ливийская национальная армия заявила, что контролирует нефтедобычу в стране
Ливийская национальная нефтяная корпорация раскритиковала поход ЛНА на Триполи
95% нефтяных месторождений и морских экспортных терминалов Ливии находятся под контролем Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, заявил журналистам бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари, официальный представитель ЛНА.
Как сообщает общеарабский телеканал "Аль-Арабийя", он подверг критике президента Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафу Саналлу за некоторые высказывания в его интервью для Financial Times.
По его мнению, глава компании, в частности, некорректно использовал термин "прекращение боевых действий для сохранения нефтяной промышленности" Ливии, поскольку армия Хафтара и так контролирует 95% нефтяных предприятий и месторождений страны.
"Благодаря жертвам, которые приносит Ливийская национальная армия, NOC смогла достичь добычи в 1 млн. 600 тыс. баррелей в сутки – уровня, который был зафиксирован до событий 2011 года", – отметил генерал.
Ахмед аль-Мисмари также подчеркнул, что "нефть – это не повод призывать мировое сообщество к вражде с ливийской армией". Он заверил, что ЛНА не допустит превращения Ливии в "криминальную точку, угрожающую международному спокойствию".
На прошлой неделе сообщалось, что Саналла провел в Триполи встречу с Фаизом Сараджем, премьер-министром признанного мировым сообществом правительства национального согласия. Тогда глава нефтяной корпорации заявил, что штурм ливийской столицы подвергает самым серьезным угрозам с 2011 года производство и экспорт ливийской нефти. Эту же мысль он высказал в интервью британскому изданию, призвав стороны не наносить вреда нефтяной промышленности страны и прекратить боевые действия.
Ранее СМИ выяснили, кто финансирует поход Ливийской национальной армии на Триполи.
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