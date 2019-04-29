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Ливийская народная армия усилила наступление на Триполи

29 апреля, 21:23

Силы Хафтара атаковали военизированное формирование "Навази", дислоцированное в семи километрах от Триполи

Фото: AFP

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара в течение последних двух дней активизировала авиаудары по предместью столицы страны – Триполи, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на ливийских чиновников.

По информации АР, силы Хафтара атаковали военизированное формирование "Навази", дислоцированное в семи километрах от Триполи.

Бригада "Навази" – это одно из нескольких вооруженных формирований, которые поддерживают ливийское правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН.

Как известно, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране. Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.


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Тег Ливия, армия, Триполи, гражданская война, наступление

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Источник:

Интерфакс-Украина

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