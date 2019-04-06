Ливийская народная армия заявила о взятии под контроль аэропорта Триполи

Эта воздушная гавань станет плацдармом для захвата других важных объектов в столице, заявили военные

Фото: AFP

Ливийская народная армия заявила о взятии под контроль аэропорта Триполи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/89f/12a/5ca89f12afe18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/89f/12a/5ca89f12afe18.jpg 2019-04-06T15:45:44+03:00 Другие страны Эта воздушная гавань станет плацдармом для захвата других важных объектов в столице, заявили военные

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в субботу об установлении полного контроля над международным аэропортом Триполи.

"В беспрецедентном историческом развитии событий для народа Ливии Вооруженные силы в настоящий момент устанавливают контроль над всем международным аэропортом Триполи", - отмечается в коммюнике.

В нем также указывается, что эта воздушная гавань станет "плацдармом" для захвата "других важных объектов в столице в ближайшие несколько часов".

Ранее сообщалось, что подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают наступление к центру Триполи, несмотря на призывы международного сообщества прекратить операцию.

В пресс-службе Ливийской национальной армии также сообщили о переброске дополнительных подразделений и тяжелой техники к Триполи. Откуда и в каком количестве прибыло подкрепление, не уточняется.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что боевая авиация признанного мировым сообществом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесла в субботу серию ударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) в 80 км к югу от Триполи.

По его данным, подразделения фельдмаршала Халифы Хафтара, ведущего наступление на Триполи, подверглись авианалету в местечке Гарьян. Этот населенный пункт отряды ЛНА заняли без боя 4 апреля.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В пятницу сообщалось, что его подразделения активно продвигались на столицу с южного направления. Сарадж отдал приказ всем лояльным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности и применять силу в случае необходимости.

Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встретиться.

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