Ливни атаковали Японию: есть первая жертва

В двух городах существует реальная угроза жизни и безопасности людей

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Пожилая женщина погибла в японском городе Кагосима, населению которого ранее было приказано экстренно эвакуироваться из своих жилищ в связи с угрозой оползней и наводнения. Один из них раздавил дом, который не успела покинуть эта местная жительница, сообщил телеканал NHK.

Приказы об экстренной эвакуации получило все население городов Кагосима, Амакуса и Айра на острове Кюсю общей численностью почти 760 тысяч человек. В этих городах, как сообщила их администрация, существует реальная угроза жизни и безопасности людей. Им предложено немедленно укрыться в школах и муниципальных учреждениях, расположенных на возвышенностях.

За сутки в этом районе острова Кюсю, предупредило в среду национальное Метеорологическое управление, может выпасть до 900 мм осадков.

Юго-запад Японии сейчас заливают дожди, которые, как ожидается, будут продолжаться до конца недели.

Правительством в связи с ситуацией на острове Кюсю создан экстренный штаб, в его работе принимает участие премьер-министр Синдзо Абэ.

Напомним, что ранее около 115 тысяч жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили рекомендацию об экстренной эвакуации в связи с угрозой оползней и тайфунов, вызванных ливневыми дождями. Как сообщает телеканал NHK, людей призывают укрыться в зданиях школ и муниципальных учреждений.

Ранее сообщали и о трагедии в Израиле, где в результате паводка унесло автобус с группой студентов, часть из которых погибла.

Также сообщалось и проливных дождях в Болгарии, которые вызвали наводнение в районе города Тетевен.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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