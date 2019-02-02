Лось чудом выжил на скоростной трассе в Канаде: видео
Животное едва не угодило под колеса мчащихся машин
Веселый, но опасный момент, когда отчаянный лось скользит между машинами на бойком шоссе в Канаде, попал на видео. К счастью для сохатого и водителей транспорта, никто не пострадал. Сохатый благополучно оказался на другой стороне.
Семья, путешествующая на машине по ледяному шоссе, была поражена, увидев отчаянную попытку лосей пересечь оживленную дорогу с тремя полосами движения.
Камера автомобилиста Мигеля Борхеса поймала момент, когда животное поскользнулось на скользкой трассе и чудом избежало столкновения со мчащимися машинами в Альберте (Канада), сообщает Daily Mail. Несмотря на огромные трудности, счастливому лосю удалось благополучно пройти через Энтони Хендей Драйв на северо-западе Эдмонтона 29 января.
Несколько лосей двигались вдоль дороги по обочине. Затем один из них решил пересечь трассу и оказаться на другой стороне. Тогда Борхес крикнул детям, чтобы они закрыли глаза, так как думал, что вот-вот произойдет серьезное ДТП с крупным сохатым. Однако после ловкого маневра животное оказалось невредимым на другой стороне дороги.
Ране мы писали, что под Киевом лось устроил ДТП. Были повреждены несколько автомобилей.
Напомним, в мае в Полтавской области произошло ДТП по вине выскочившего на дорогу лося. В результате аварии погибла женщина, мужчина попал в больницу. Авария случилась около 23:00, вблизи села Виктория Пирятинского района, на автомобильной дороге Киев – Харьков. Там 62-летний водитель легковушки Renault Logan совершил столкновение с животным, которое перебегало дорогу.
Кроме того, в апреле 2017 года на Гостомельской трассе известный боксер Вячеслав Узелков на Міtsubishi сбил лосиху, которая внезапно выскочила перед его авто на дорогу. От удара передняя часть машины превратилась в груду металла. Спортсмен чудом не пострадал, но животное погибло.
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