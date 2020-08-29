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Лукашарио: в Сети появился мультфильм о выборах в Беларуси по мотивам популярной игры

29 августа, 15:06

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Рисованный Лукашенко убегает от протестующих и прячется на ОМОНом

В Сети появился мультфильм "Лукашарио" по мотивам компьютерной игры Super Mario.

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Видео было опубликовано в telegram-канале "Пул первой" оппозиционного лидера Беларуси Светланы Тихановской.

В мультфильме нарисованный Лукашенко набивает себе рейтинг от 3 до 83 процентов, убегает от протестующих, разбивает надпись "Демократия" и прячется за огромным ОМОНовцем. Однако, после поимки бонуса "мозги" силовик становится на сторону протестующих и тогда Лукашенко приходится убегать. В конце мультфильма выключается Интернет.

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Отметим, издание Bloomberg, ссылаясь на два источника, сообщило, что есть все основания винить в перебоях с работой интернета в Беларуси во время протестов именно местную власть, а не "вмешательство других стран", как заявляли у Лукашенко. Издание утверждает, что сигнал глушили с помощью американского оборудования, которое также некогда использовали в Турции, Сирии и Египте для блокировки политического, правозащитного и новостного контента.

Напомним, в Беларуси власти заблокировали информационные сайты Нашай Нівы и Naviny.by. Эти сайты — одни из немногих, которые оставались доступны после масштабной атаки со стороны государства, когда были официально заблокированы 73 независимых новостных ресурса.

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протесты Беларусь мультфильм Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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