"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденцию

Видео, на котором Александр Лукашенко облетает Минск на вертолете и приземляется во дворе Дворца Независимости, стало настоящим "хитом" в Сети. Непривычный для белорусского лидера внешний вид – в амуниции и с автоматом – позабавил пользователей.

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"За это видео его уже назвали "Лукашембо". А в белорусских чатиках интересуются, высокий парень справа от президента – его сын Коленька?", – пишет telegram-канал Baza.

"Вторая часть видео "тактического бацьки". Рядом с ним в полной амуниции и тоже с автоматом идет сын Николай", – отмечают в telegram-канал Украина 24/7.

"Именно так, по мнению пропаганды, приезжает на рабочее место человек у которого 80% поддержки: сам с автоматом (магазина нет, чтобы случайно не застрелился), в бронежилете, рядом 15-летний сын в каске, в бронежилете и с оружием в руках", – отмечает паблик "Беларусь головного мозга".

"Появилось видео на котором отчетливо видно, что Лукашенко взял с собой своего 15-летнего сына Колю. А теперь вспомни как с тобой проводил время по выходным батя и заплачь", – комментирует видео Perepichka News.

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"Лукашенко не доверяет даже своей собственной службе безопасности, если вооружает даже своего сына-подростка. К слову, на Коле весьма дорогая кастомная экипировка от производителей из стран НАТО", – отмечает telegram-канал NEXTA.

"Лукашенко эпичным прилетом и Колиной боевой ловкостью, как говорится, украл шоу", – так иронично комментирует telegram-канал Пул N3

Пользователи и ранее отмечали сходство Лукашенко с нелепым жандармом из фильмов "Такси", не обошлось без "классики" и в этот раз:

Ну а Коля стал персонажем компьютерной игры:

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Напомним, 23 августа в Минске и других белорусских городах состоялись масштабные акции протеста против результатов выборов. По оценкам оппозиционных ресурсов, на протестах в столице Беларуси собралось около 200 тысяч человек. Они прошли по центральному проспекту и приблизились к резиденции Лукашенко, которую плотно обступили силовики.

Позднее официальные ресурсы белорусского президента выложили видео, как Лукашенко облетает Минск и не видит протестующих. Ко времени, когда было записано видео, основная масса митингующих уже разошлась.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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