Лукашенко беспокоит угроза "извне": президент Беларуси дал поручение силовикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который надеется, что НАТО защитит его страну от России, поручил силовикам усилить работу по недопущению деструктивного влияния на Беларусь извне. Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета государственной безопасности страны Сергей Теребов.

"Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей (поставленной президентом Беларуси. – Ред.) будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе", - сказал он.

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Ранее в интервью сайту "Сегодня" белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич рассказал, что Александр Лукашенко всеми силами пытается не допустить размещения в Беларуси российской военной базы. Ради этого он ставит Москве условия – закупка вооружений, но никаких военных из РФ на белорусской земле. По его словам, Минск прекрасно знает, чем закончилось для Украины размещение военной базы РФ в Крыму.

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Напомним, в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ, среди которых был и главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак, Александр Лукашенко заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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