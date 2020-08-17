Лукашенко "готов" к пересчету голосов: Все есть, чего вы переживаете

Президент Александр Лукашенко, который сделал циничное заявление в адрес избитых протестующих, косвенно подтвердил сообщения оппозиции, что власти Беларуси рассматривают возможность повторного пересчета голосов на выборах президента, поэтому в исполкомах заполняют свежие стопки бюллетеней взамен сожженных подлинных документов.

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Посетив Минский завод колесных тягачей, он решил пообщаться в рабочими, сообщает ctv.by.

Сожженные бюллетени / Фото: соцсети

"Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!" – "А что надо?" – "Новые выборы", – говорит президент.

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"Андрей, – обратился Лукашенко к рабочему, – ты опоздал, уже не надо никому пересчет. А если ты хочешь пересчитать – пожалуйста, скажи, на каком участке, приходи, сейчас пойдем в архив, где находятся документы".

Сожженные бюллетени / Фото: соцсети

"Говорят, уже нет ничего", – заметил рабочий.

"Нет, все есть! Ты чего переживаешь? Я тебе говорю: есть", – ответил Лукашенко.

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Напомним, что Лукашенко на МЗКТ согласился на перевыборы и назвал условия.

Видео: Пул №3/Telegram

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