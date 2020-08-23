Лукашенко из вертолета хотел посмотреть на протест, но опоздал (видео)

Перед тем как приземлиться во дворе Дворца Независимости, Александр Лукашенко облетел Минск на вертолете. Видео опубликовала BELTA.

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На кадрах Лукашенко напряженно выглядывает в иллюминатор и командует пилоту, чтобы подлетел ближе к проспекту, по которому сегодня проходили митингующие.

"Как крысы разбежались", – говорит на видео Лукашенко.

Отметим, что сегодня днем в Минске состоялся масштабный протест, на улицы вышли около 200 тысяч людей. Они прошли по центральным улицам и приблизились к резиденции Лукашенко, которую плотным кольцом окружили силовики. К прилету Лукашенко возле Дворца осталось не так много митингующих и вскоре они разошлись.

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Ранее были опубликованы видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете выходит из вертолета.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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