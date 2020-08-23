Лукашенко из вертолета хотел посмотреть на протест, но опоздал (видео)

Перед тем как приземлиться во дворе Дворца Независимости, Александр Лукашенко облетел Минск на вертолете. Видео опубликовала BELTA.
На кадрах Лукашенко напряженно выглядывает в иллюминатор и командует пилоту, чтобы подлетел ближе к проспекту, по которому сегодня проходили митингующие.
"Как крысы разбежались", – говорит на видео Лукашенко.
Отметим, что сегодня днем в Минске состоялся масштабный протест, на улицы вышли около 200 тысяч людей. Они прошли по центральным улицам и приблизились к резиденции Лукашенко, которую плотным кольцом окружили силовики. К прилету Лукашенко возле Дворца осталось не так много митингующих и вскоре они разошлись.
Ранее были опубликованы видео, как Лукашенко с автоматом и в бронежилете выходит из вертолета.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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