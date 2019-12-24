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Лукашенко надеется, что НАТО защитит Беларусь от России

24 декабря, 14:29

Президент Беларуси рассказал, почему Путин не решится напасть

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Если Россия нападет на Беларусь, то столкнется с соответствующей реакцией Североатлантического альянса, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они будут правы", – сказал он в интервью радио "Эхо Москвы".

В то же время Лукашенко назвал "непосредственной угрозой суверенитету России" возможную угрозу Беларуси со стороны Запада, напомнив о ракетах малой и средней дальности под Смоленском.

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"Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту России вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут? Если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, то мы в сторону не отойдем", – заявил президент Беларуси.

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Напомним, ранее первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев сообщил, что его страна обсуждает возможный формат совместных военных учений с НАТО.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ, среди которых был и главный редактор телеканала "Украина" Юрий Сугак, Александр Лукашенко заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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Россия война НАТО Беларусь Александр Лукашенко

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