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Лукашенко назначил "новое" правительство Беларуси

19 августа, 21:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все члены предыдущего Кабмина остались на своих должностях

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания. Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа, сообщает БЕЛТА.

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Еще одним указом Лукашенко назначил членов правительства.

Следует отметить, что состав Кабинета министров Беларуси совсем не изменился. Именно Роман Головченко занимал пост премьера до 17 августа, когда правительство страны сложило свои полномочия.

Сохранили свои посты и остальные члены правительства, в том числе глава Министверства внутренних дел Юрий Караев и глава Минобороны Виктор Хренин.

Фактически состоялась формальная смена правительства при избрании нового президента, каковым беларусский Центризбирком объявил Александра Лукашенка.

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Напомним, в Беларуси после объявления предварительных результатов выборов 9 августа начались массовые протесты и забастовки, поскольку согласно официальным данным на них с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Протестующие же считают реальным победителем президентской гонки лидера оппозиции Светлану Тихановскую, которая была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Позже Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Видео: Страна для жизни/Youtube

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правительство Беларусь Александр Лукашенко
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