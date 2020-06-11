Лукашенко назначил нового премьера: первое заявление главы правительства Беларуси

Новый премьер заявил, что страну нужно избавить от углеводородной зависимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который на днях отправил в отставку правительство, назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает БЕЛТА.

Ранее Головченко занимал должность председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Роман Головченко на предыдущей работе занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне.

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"Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно. Он неплохой организатор", - сказал президент Беларуси.

Но, самое главное, по словам Лукашенко, – это "надежный человек, которому можно доверить".

"Он надежный человек, патриот своей страны, родился и вырос в Беларуси. Объездив весь мир, он не остался нигде, ни в одной стране. Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы", - сказал Лукашенко.

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"Сергей Румас (бывший премьер-министр. – Ред.), если он захочет работать в государственных органах и структурах, будет работать. Потерять мы его тоже не можем. Никуда не денется, работать будет на страну", – отметил Александр Лукашенко.

Как сообщается, все необходимые формальности для окончательного назначения нового главы правительства уже выполнены – Палата представителей сегодня на заседании дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром.

Выступая в парламенте, Роман Головченко заявил, что первоочередную задачу видит в избавлении экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости.

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"В условиях новой реальности при переходе экономики к мировым ценам на энергоносители и постоянно возникающих внешних угроз наша первоочередная задача – избавить экономическую систему от углеводородной и иной конъюнктурной зависимости, искоренить системные дисбалансы, обеспечить устойчивое развитие экономики и динамику роста благосостояния граждан", - сказал Роман Головченко.

По его словам, эти и другие задачи найдут отражение в будущей программе деятельности правительства.

Ранее сообщалось, что Беларусь не устраивают цены на российскую нефть, и она прорабатывает планы альтернативных поставок.

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