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Лукашенко назвал фейком новую военную базу России в Беларуси

24 декабря, 15:08

Белорусский президент опроверг информацию о российских войсках в своей стране

Александр Лукашенко. Фото: Anatoly Maltsev/REUTERS

Александр Лукашенко. Фото: Anatoly Maltsev/REUTERS

Информация о появлении в Беларуси российской военной базы является фейковой.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью радио "Эхо Москвы", которое было обнародовано 24 декабря.

"Какую роль она будет играть на передовой? Зачем она вообще? Это только трата денег. Что, их некуда девать? Зачем здесь база у границы? Небольшая ракета — и эта база будет выведена из строя. Это был обычный фейк, просто болтовня", — сказал он.

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По словам Лукашенко, на сегодняшний день в Беларуси есть две базы Вооруженных сил РФ, однако с момента распада СССР Россия не платила за них Минску.

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"У нас на территории расположено две военные базы. За время после распада СССР сколько вы заплатили — ноль. Почему вы нам не заплатили, да потому, что я никогда не настаивал на этом, так как оборона белорусов и россиян — это святое", — сказал белорусский президент.

Напомним, этим летом в социальных сетях появилась информация о якобы нахождении российских войск возле северной границы Украины – в Чернобыльской зоне отчуждения, на территории Беларуси. Данную информацию донесли до командования всех уровней ВСУ.

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