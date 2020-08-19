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Лукашенко назвал оппозицию "черносотенцами" и пообещал им лопаты вместо власти

19 августа, 12:33

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Передавать власть президент Беларуси не собирается

Президент Беларуси Александр Лукашенко негативно высказался о координационном штабе оппозиции, который создали для трансфера власти.

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"Создана так называемая "черная сотня" для приема-передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые "черносотенцы", в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", – сказал Лукашенко, цитирует АТН.

Также Лукашенко "повторно напомнил", что "создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".

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Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты выборов в Беларуси. После передачи власти она обещает организовать новые демократические выборы.

Для передачи власти создан координационный штаб, изучаются возможные сценарии трансфера. В оппозиции говорят, что политических преследований Лукашенко устраивать не собираются, но если в его действиях есть состав криминального преступления, то он должен будет отвечать по закону.

Видео: Пул Первого/Telegram
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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь протест Александр Лукашенко Светлана Тихановская

Источник: АТН

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