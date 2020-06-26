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Лукашенко не хочет "наклонять" белорусов и "ломать страну"

26 июня, 15:29

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Президент пообещал менять страну "цивилизованно"

В случае своей победы на президентских выборах в августе действующий глава государства Александр Лукашенко, который баллотируется уже в шестой раз подряд, обещает перемены в Беларуси.

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Об этом, как сообщает БелТА, он заявил 26 июня, отметив при этом, что страна будет развиваться спокойно – "если видим, что можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать".

"Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции", – сказал Лукашенко.

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Напомним, что шестые президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа этого года. И для самого Лукашенко следующий срок может стать шестым подряд с момента победы на голосовании в 1994 году.

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Конкуренцию действующему президенту на данный момент составляют еще шестеро кандидатов. Причем репрессии против некоторых из них начались непосредственно еще до выборов – ранее в этом месяце были задержаны баллотирующийся банкир Виктор Бабарико и глава его предвыборного штаба, сын Эдуард. Их обоих подозревают в причастности к неуплате налогов и легализации доходов Белгазпромбанка. Евросоюз уже призвал официальный Минск освободить кандидата в президенты.

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Беларусь выборы президента Александр Лукашенко

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