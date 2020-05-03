Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус: в Минске назвали причину

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее назвал коронавирус психозом, не сдавал тесты на COVID-19, он хорошо себя чувствует.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус", – сказала она в эфире телеканала "Беларусь 1".

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По ее словам, Лукашенко живет за городом и ведет здоровый образ жизни.

"Живет фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет" − подчеркнула пресс-секретарь белорусского лидера.

Между тем, число инфицированных новым коронавирусом в Беларуси увеличилось за сутки на 911 человек — до 15 828. Об этом сообщил в субботу Минздрав республики.

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Вопреки предостережениям ВОЗ с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы.

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В этих условиях в республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят до минимума социальные контакты и выбирают режим самоизоляции.

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает отрицать опасность эпидемии, хотя и перенес свое традиционное послание к парламенту, которое было запланировано на середину апреля.

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