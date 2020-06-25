Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в выборы: как отреагировал Кремль

В России развернули широкомасштабную онлайн-кампанию по дискредитации власти в Беларуси, чтобы снизить рейтинги нынешнего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, которые пройдут в августе.

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Об этом, как сообщает БелТА, Лукашенко заявил на правительственном совещании 25 июня, пожаловавшись на "жуткие фейки", которые якобы распространяются против него в Telegram.

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают", – сказал он.

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В частности, Лукашенко опроверг существование в Швейцарии банковских счетов на 840 млн долларов, оформленных на его сына Виктора, а также наличие противников власти среди силовиков.

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"Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", – сказал президент.

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Лукашенко уже не впервые заявляет о внешнем вмешательстве в президентские выборы, и сейчас он собирается обсудить это со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В то же время он признал, что фактически Беларусь никак не может повлиять на действия своего восточного соседа.

"Мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим", – подчеркнул он.

В Кремле уже отреагировали на слова президента Беларуси.

"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более которые проходят у нашего союзника – Беларуси", – цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова "Интерфакс".

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Напомним, ранее эксперты сайта "Сегодня" рассказали, в чем заключаются интересы внешних сил на президентских выборах в Беларуси. Подробнее читайте в материале "Выборы в Беларуси: как Лукашенко защитился от Путина".

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