Лукашенко объяснил, ждать ли белорусам гражданской войны после выборов

Минск рассматривает все варианты, которые могут возникнуть после выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже проголосовал на выборах и пообщался с журналистами на избирательном участке. Он пообещал, что после выборов никакой гражданской войны или чего-то в этом духе не будет.

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Об этом сообщает "БЕЛТА".

По его словам, сейчас нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов. Хотя в то же время, отметил он, "предусматриваются всякие варианты".

"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", – сказал Лукашенко.

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В последние недели в Беларуси ужесточилось противостояние между властью и оппозиционными политиками, а по стране прокатилась волна самых масштабных акций протеста в истории этой страны. При этом силовики задерживали не только активистов, но и членов штаба одного из кандидатов в президенты. В то же время сам Лукашенко сегодня обратился к оппозиции, заявив, что готов к диалогу после выборов. В то же время он предостерег их от провокаций.

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