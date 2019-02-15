Лукашенко отказался ехать на Мюнхенскую конференцию из-за Путина

Из-за переговоров с российским коллегой президент Беларуси решил отклонить приглашение выступить на форуме

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: AFP

Лукашенко отказался ехать на Мюнхенскую конференцию из-за Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6ae/6a5/5c66ae6a50ebc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6ae/6a5/5c66ae6a50ebc.jpg 2019-02-15T14:20:00+02:00 Другие страны Из-за переговоров с российским коллегой президент Беларуси решил отклонить приглашение выступить на форуме

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Германию, где он по плану должен был выступить на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с докладом в рамках сессии "Безопасность в Восточной Европе", на которой также выступит Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом, как пишет Deutsche Welle, сообщили в пресс-службе форума, не став конкретизировать причины отказа.

В то же время в белорусском МИД объяснили решение Лукашенко не ехать в Мюнхен накладками в графике – в это время он проводит переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Белорусская сторона готовила визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Мюнхен на конференцию по безопасности, однако из-за временных накладок и необходимости решения важных вопросов белорусско-российских отношений в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне главы государства не представилось возможным", – сказал министр иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Лукашенко предложили выступить 16 февраля на панельной дискуссии на тему "Отношения Восток – Запад", где кроме него и Порошенко из указанных гостей числятся президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Напомним, ранее от участия в конференции отказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. О причинах такого решения ни представители конференции, ни в канцелярии главы израильского правительства не сообщили.

Кроме того, немецкая пресса писала, что на фоне разногласий из-за газопровода "Северный поток – 2" президент Франции Эммануэль Макрон также отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

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