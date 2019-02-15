Лукашенко отказался ехать на Мюнхенскую конференцию из-за Путина
Из-за переговоров с российским коллегой президент Беларуси решил отклонить приглашение выступить на форуме
Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил свой визит в Германию, где он по плану должен был выступить на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с докладом в рамках сессии "Безопасность в Восточной Европе", на которой также выступит Президент Украины Петр Порошенко.
Об этом, как пишет Deutsche Welle, сообщили в пресс-службе форума, не став конкретизировать причины отказа.
В то же время в белорусском МИД объяснили решение Лукашенко не ехать в Мюнхен накладками в графике – в это время он проводит переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Белорусская сторона готовила визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Мюнхен на конференцию по безопасности, однако из-за временных накладок и необходимости решения важных вопросов белорусско-российских отношений в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне главы государства не представилось возможным", – сказал министр иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.
Лукашенко предложили выступить 16 февраля на панельной дискуссии на тему "Отношения Восток – Запад", где кроме него и Порошенко из указанных гостей числятся президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
Напомним, ранее от участия в конференции отказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. О причинах такого решения ни представители конференции, ни в канцелярии главы израильского правительства не сообщили.
Кроме того, немецкая пресса писала, что на фоне разногласий из-за газопровода "Северный поток – 2" президент Франции Эммануэль Макрон также отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
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